Turistmagnet hårdt ramt af afbrændingsforbud

Jernalderlandsbyen Hjemsted ved Skærbæk er hårdt ramt af afbrændingsforbuddet, da den ikke må affyre de romerske krigsmaskiner, som er nogle museets populære attraktioner.

På grund af afbrændingsforbuddet i Tønder Kommune kan jernalderlandsbyen Hjemsted – Danernes Verden (tidligere Hjemsted Oldtidspark red.) ikke vise turisterne affyringen af de romerske krigsmaskiner.

Det er rigtig ærgerligt, vi ikke kan vise, hvad de flotte krigsmaskiner kan. Karsten Eskildsen, leder, Hjemsted - Danernes Verden, Skærbæk

Læs også Børn lærte om slagtninger i Hjemsted Oldtidspark

Både katapulten, som er et angrebsvåben og skyder med ildkugler, og den berømte ballista, der er et forsvarsvåben og skyder med spyd, affyres næsten alle dage i juli. Men da er der lige nu er forbud mod at bruge ild, så kan man ikke se de spektakulære maskiner i brug.

- Det er rigtig ærgerligt, vi ikke kan vise, hvad de flotte krigsmaskiner kan. Det er meget populært hos vores besøgende at se, når de bliver affyret. Så vi håber meget på regn, så afbrændingsforbuddet snart kan ophæves, siger museets leder Karsten Eskildsen til TV SYD.

I Hjemsted - Danernes Verden kan familier også komme og holde ferie på en af de otte rekonstruerede jernaldergårde. Her er der også forbud mod brug af åben ild uden for, men de ferierende gæster, som alle lever - næsten - som i jernalderen, må godt tænde op i ildstederne inde i husene.

- Åbne bål er forbudt, men ildstederne i husene er fortsat i brug. De er etablerede på fast underlag og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bruge, siger Karsten Eskildsen.

Læs også Prins Joachim og sønner i Hjemsted Oldtidspark