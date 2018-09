Håndboldklubben KIF Kolding er blevet begæret konkurs, men ifølge bestyrelsesformanden er klubben ikke ved at lukke.

- Vi er ikke tæt på at lukke. Vi har fået en begæring fra spillerforeningen på vegne af tre tidligere spillere, og den begæring må vi forholde os konstruktivt til og se, om vi kan få skaffet de penge, siger KIF Koldings bestyrelsesformand Brian Stein til TV SYD og understreger:

Det er dybt beklageligt. Det tager vi på os, men vi skal videre. Brian Stein, bestyrelsesformand, KIF Kolding

- Vi har masser af saft og kraft endnu, så det her er et bump på vejen i KIFs historie.

Det er Håndbold Spiller Foreningen, der har indgivet konkursbegæring mod KIF Kolding på vegne af flere af klubbens tidligere spillere blandt andet Bo Spellerberg, Lars Jørgensen og Marcus Cleverly. Det sker, da de ikke har fået deres løn.

Vi beklager, men vi skal videre

- Vi er selvfølgelig dødærgerlige over at blive begæret konkurs. Der har været dialog og korrespondance frem og tilbage, men vi har ikke kunne blive enige. Vi anerkender, at vi skylder noget gammel løn, og det er nogle meget vellidte spillere, som har ofret meget for klubben, men vi står i en situation, hvor vi skelner mellem gammel og ny økonomi, og det har gjort, at vi ikke har kunne indfri deres tidligere løn. Det er dybt beklageligt. Det tager vi på os, men vi skal videre, siger bestyrelsesformand for KIF Kolding Brian Stein.

Det er stadig også muligt at undgå en konkurs, da sagen først skal behandles på mandag i skifteretten i Kolding. Hvis klubben bliver erklæret konkurs, bliver den tvangsnedrykke til 2. division.