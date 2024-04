Vennerne er faldet fra, men ukendt mand forstår 51-årig bedre end hans familie

Kan ikke det samme som før

Bjarke Petersen prøver at opretholde en så normal hverdag som muligt. Han har et fuldtidsjob som jobformidler på Jobcentret i Sønderborg. Trods håndkøbsmedicin tre gange om dagen, morfin til natten og en §56, der kompenserer arbejdsgiveren for sygefravær, kan det være svært at opretholde.

Han forsøger at komme ud at cykle 5-10 km hver dag for at holde kroppen i gang og få luft til hovedet.

- Det er svært at være i mentalt, så det er rart med lidt luft til hovedet. Det er specielt svært at acceptere, at jeg ikke kan det samme, som jeg kunne før, siger Bjarke Petersen, der har arvet sygdommen fra sin mor.