14-årig udviklede sit eget forsvar, når vennerne løb råbende bort

- Det er en helt forfærdelig følelse at have, når ens søn bliver mobbet. Det var frustrerende at se, men vi kunne ikke selv se, hvad vi kunne gøre mere, for at Christian skulle få det bedre, fortæller Naja Jensen.

Hun siger, at hun og Christians far på daværende tidspunkt havde forsøgt at råbe skolens ledelse op, men deres følelse var, at deres henvendelser ikke blev taget alvorligt.