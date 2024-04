14-årig var så hæmmet af usikkerhed, at familien søgte hjælp

Et julemærkehjem er et sted for børn, der ikke trives i hverdagen. Enten fordi de som Nora føler sig udenfor fællesskabet, er blevet mobbet eller af andre årsager føler sig forkerte.

På Julemærkehjemmet Fjordmark får omkring 150 børn årligt hjælp. På landsplan er det lige i underkanten af 1.000 børn, der får muligheden for at bo på et af landets fem julemærkehjem. TV SYD har i programserien ”Julemærkehjemmet Fjordmark” fulgt Nora og tre andre børn, der alle har følt sig ensomme og udenfor fællesskabet.