Vejle Fjord er blevet begravet

Foreningerne var langt fra ene om "at stede fjorden til hvile". Med til "begravelsen" var omkring 1.000 mennesker, hvor flere havde taget bannere med.

- Vi har behov for at råbe politikerne op for alvor. Vi er med på, at det er en drastisk metode, men vi synes, at vi har forsøgt at påpege problemstillingen i mange år. Det her er en måde, hvormed vi kan understrege, at fjorden er dysfunktionel, og at der er behov for handling, siger Kaare Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.