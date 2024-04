12-årig var en kamp at sende i skole, indtil virkeligheden gik op for familien

"Jeg ville steppe op i mit liv"

Rikke startede på en ny og mindre skole, men oplevelserne fra den gamle skole sad stadig i hende. Den 11-årige pige havde oplevet så mange afvisninger, at hun ikke troede på, at de andre børn ville hende. Og derfor holdt hun sig ofte for sig selv og ventede på, at de andre børn skulle tage hende med i fællesskabet.

Rikke Nielsens selvværd og selvtillid var væk. Der skulle ske noget ekstraordinært, for at skolepigen Rikke kunne få troen på sig selv tilbage. Sammen tog familien til et åbent hus-arrangement på Julemærkehjemmet Fjordmark i Kruså.

Et julemærkehjem er sted for børn, der ikke trives i hverdagen. Enten fordi de føler sig udenfor fællesskabet, har været udsat for mobning eller på anden måde føler sig forkerte.

Lige i underkanten af 1.000 børn i Danmark får årligt hjælp på et julemærkehjem. TV SYD har i programserien "Julemærkehjemmet Fjordmark" fulgt fire børn, der alle har følt sig ensomme og udenfor fællesskabet af forskellige årsager.