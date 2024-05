Er det tilladt, når supermarkeder udelukker børn?

Hvem, der ikke må diskrimineres imod, er spredt ud over flere forskellige love og bekendtgørelser. Og i tvivlstilfælde er det domstolene, der skal afgøre hvad der er ret og uret.

Hvis man nu tager et tænkt eksempel, så kunne en butik måske tænke sig at optimere pladsudnyttelse ved at forlange, at pensionister skulle handle inden klokken 16.00, for at det arbejdende folk kan komme hurtigere igennem kasselinjerne med indkøbsvogne og børn og komme hjem for at fodre sidstnævnte. Det er et tænkt eksempel, for det er der nok aldrig nogen, der ville gøre. Men alligevel.

- Det mener jeg faktisk, at det må de gerne. De står rimeligt frit, så længe de ikke diskriminerer de grupper, der er nævnt i lovgivningen, siger Sten Schaumburg-Müller fra SDU.

I mellemtiden har en af butikkerne, Netto, droppet at holde de unge ude af butikken om formiddagen.