Mor fødte for tidligt – glæder sig over ny forskning

Ifølge fødselslægen Anne Cathrine Godtfredsen er det et skridt på vejen til at kunne forudsige, hvem der rammes af svangerskabsforgiftning.



- Det betyder rigtig meget. Det er et vigtigt område at få belyst. Tidligere har man bare accepteret, at der nogen, som får svangerskabsforgiftning og nogen som ikke gør, fortæller Mariette Møller og fortsætter:



- Det giver en tryghed, at der er fokus på det i dag. Også nu hvor jeg er mor til tre piger - for deres fremtid om at gøre.

Et rutinetjek

I 2015 var Mariette Møller gravid med Victoria, og hvad der skulle have været et normalt kontrolbesøg hos jordmoderen tog sig en ubehagelig drejning. Hendes blodtryk var alt for højt, og de kunne ikke få det ned. Det er et typisk tegn på svangerskabsforgiftning.