Talent skaffer gymnasieelev adgang til eliteuniversitet

Og nu skal Maja fra Kolding være med på bølgen. Men hun er ikke kommet sovende til det.

- Det har været travlt, meget kaotisk. Det har taget meget af min tid både at forberede min ansøgning til Harvard og også fodbolden. Det har været en stor prioritet for mig, at jeg gerne vil udvikle mig, så længe jeg spiller her i Kolding, fortæller hun.

Som et led i ansøgningen har der også været bud efter en udtalelse fra Majas lærer. Og den var positiv.

- Hun er en meget ansvarsfuld og meget ambitiøs elev, der generelt kommer til timerne og er super engageret, og man kan altid regne med at få en god og typisk også helt rigtig kommentar fra hende. Hun er en meget dejlig og vellidt elev, så derfor har det været nemt at skrive en anbefaling om den kommende Harvard-elev, beretter Sine Randers Jensen fra Munkensdam Gymnasium.