Lysfest forventer op mod 10.000 gæster, der vil mindes Danmarks befrielse

I 2021 var kong Frederik hovedtaler ved Haderslev Lysfest. I år er det forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), som er hovedtaler, og sangeren Dorthe Gerlach underholder.



Lysfesten har været afholdt ved Haderslev Kaserne siden 1950, og i de senere år, har der været op mod 10.000 mennesker samlet for at fejre Danmarks Befrielse for 79 år siden.



Udover Dorthe Gerlach så underholder også Slesvigske Musikkorps og Haderslev Domkirkes Pigekor

- Fred, frihed og forsoning er begreber, der knytter sig til befrielsen og Sønderjyllands historie - ikke mindst for garnisonen og byens soldater. Vi ser frem til sammen med kommunen og de mange frivillige kræfter at markere og højtideligholde befrielsesaftenen til et brag af en lysfest, siger oberst Lars Nygaard, der er regimentschef for Slesvigske Fodregiment, der holder til på Haderslev Kaserne, i en pressemeddelelse.