Hans stemme fik Danmark til at gå amok, men Frihedsbudskabet havde en pris

I årene efter Anden Verdenskrig var Johannes Sørensens ansigt lige så kendt som hans stemme. Han var en offentlig person, som ofte deltog i ceremonier om befrielsen.

Men at være frihedsbudskabets budbringer havde en pris. På den ene side var det hans journalistiske drøm at kunne formidle den størst tænkelige nyhed i Danmarkshistorien. På den anden side følte han, at han tog æren for en sejr, han ikke vandt.

- Det er meget svært at leve med at blive en historisk person. Man risikerer at gå i stykker på det, og jeg har ikke haft det let med mig selv, har Johannes Sørensen udtalt.

- Det var jo ikke mig, der vandt krigen. Jeg var bare det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.