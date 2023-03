Næsten alle knogler i Sørens krop blev knust

Søren Overgaard Petersen plejer at sige, at han er blevet født to gange. Første gang af sin mor for 42 år siden. Og så igen af sin far 29. september 2001. Dagen hvor alting ændrede sig.

Motorcykelsæsonen var slut, men inden den dengang 20-årige Søren kunne pakke sin motorcykel væk, ville han have en sidste tur.

Han elskede fart, lugten af benzin og følelsen af adrenalin, der pumpede rundt i kroppen, når han kørte r​​oad racing, et hastighedsløb for motorcykler på lukkede asfaltbaner.

29. september blev adrenalinen dog på et øjeblik erstattet af frygt.