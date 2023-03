Scanningsbilledet viste en hvid plamage midt i hans hjerne

Mandag morgen blev han ringet op af en overlæge fra Odense Universitetshospital, som fortalte, at han havde en kollega, der netop var på et fly hjem til Danmark for at operere Mikkel tirsdag morgen.

- Jeg blev bange. Det hele gik så hurtigt, og jeg havde kun lige siddet i Esbjerg og fået at vide, at jeg havde en tumor. Og så sad jeg i Odense og fik at vide, at jeg om under et døgn skulle opereres i hjernen.

Anden gang frygtede han at dø

Med rød tusch havde sygeplejersken skrevet ‘Tillykke med fødselsdagen Mikkel’ på den hvide tavle bag hospitalssengen.

Det var Mikkels 22-års fødselsdag på operationsdagen.