Truende CO2-afgifter får ikke 19-årig kvindelig landmand til at ændre sin drøm

Gerne være selvstændig

Men Isabella Van Noordenne har ingen planer om at skifte karrierespor. Hun er fast besluttet på, at hendes fremtid skal være i landbruget. Og gerne med egen gård og dyr.

- Jeg er født og opvokset på landet, og har altid været med i stalden og på marken. Det sidder lige i hjertet hos mig, fortæller hun

Årets elev

Isabella Van Noordennes passion for landbruget gør, at hun i dag både er formand for Tønderegnens LandboUngdom, og så er hun netop blevet kåret til årets unge kvægelev hos interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer.

- Det er fedt at få den anerkendelse både fra min arbejdsgiver og fra min landbrugsskole, siger hun.