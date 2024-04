Landsbyer savner afgørende svar for at starte grøn omstilling

Ministerie ser på sagen

Heller ikke i klima-,energi- og forsyningsministeriet er de klar med et svar på, om termonet hører under varmeforsyningsloven.

Her skriver klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) i et svar til TV SYD.

- Jeg er optaget af, at vi får en helt grøn varmeforsyning i Danmark - også udenfor de store byer. Og ligesom man kan købe en varmepumpe, er der ikke noget til hinder for at etablere termonet. Men hvorvidt det er klogt, at termonet kommer under varmeforsyningsloven, er vi ved at undersøge nærmere. Vi kigger for eksempel på de administrative byrder, der særligt vil ramme små projekter, og om det er hensigtsmæssigt, at kommunerne stiller garantier for den her type projekter.



Usikkert hvor de ender

Beboerne i Aarøsund må altså fortsat vente på en endelig afklaring, men hvor længe ved de ikke.

Det skaber lige nu frustrationer ikke mindst, fordi den lokale opbakning risikerer at forsvinde, og borgerne i stedet vælger deres egne individuelle varmeløsninger.

- Det slider på ens optimisme, om det her lykkes, fordi man bliver holdt hen hele tiden, siger Christian Debel Jacobsen.