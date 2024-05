Nye Borgerlige politianmelder Pernille Vermund og Kim Edberg Andersen

For ulovligt at have lukket Nye Borgerliges folketingsgruppe.

At have lukket folketingsgruppens bankkonti inden at de økonomiske forhold har været afklaret.

At have overdraget alt IT-udstyr med tilhørende dataopbevaring, der var partiets ejendom, til folketingets administration og dermed har umuliggjort det for partiet at reetablere drift og arbejdsgange.

at have fyret og fritstillet ansatte – under folketingsgruppen og partiorganisationen – for Nye Borgerlige på et uretmæssigt og ukorrekt grundlag, idet begrundelsen var at en enig hovedbestyrelse bakkede op om beslutningen.