Klimaordfører forventer indfasningen af CO2-afgift fra 1. januar 2025

Med en CO2-aftale lige om hjørnet, har Henrik Frandsen (M) en klar forventning om at de første tiltag af aftalen indfases allerede fra 2025.

- Det kan være at nogle af tiltagene først er færdig indfaset i 2030, det kan vi ikke vide, men det betyder at landmændene ved præcis, hvad de har at arbejde efter, og det er jo det Henrik Jessen, som er talsmand for Landmændene, har efterspurgt, siger Henrik Frandsen (M).

Den grønne trepartsaftale, som består af regeringen, Landbrug & fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Fødevareforbundet NNF, Dansk Metal, Dansk Industri og Kommunernes Landsforening, forventes afleveret en gang i juni.



Alle parterne skal komme med et bud på, hvordan man omstiller landbruget til at blive mere bæredygtigt - de skal blandt andet komme med et bud på, hvordan en CO2-afgift på landbruget kan strikkes sammen.

- Det er klart, at når man laver så stor en omvæltning af landbruget, så har det nogle konsekvenser, fortæller Henrik Frandsen.