Storbonde opfordrer landmænd til at komme i gang med en klimaplan, så de kan forhindre CO2- afgift

Landbruget afventer

Men ifølge Henrik Jessen, der er bestyrelsesformand for landboforeningen Spiras, er det lige nu svært for landmændene at sætte gang i nye klimainitiativer, så længe de ikke ved, hvor høj CO2-afgiften bliver.

- Det er jo rigtig vigtigt for en landmand, der skal ud og investere mange millioner i en ny stald med bedre dyrevelfærd, arbejdsmiljø og klimatiltag, at han ved, hvad det er for en fremtid, man kigger ind i økonomisk.

- Det står mange landmænd og venter på lige nu, siger Henrik Jessen.