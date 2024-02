Det skal være med til at få drivhusgasudledningen i Danmark banket ned.



Forslagene ser ud til at kunne få Danmark i mål med klimamålet for 2030. Målet er, at drivhusgasudledningen er 70 procent lavere end i 1990.

De forskellige modeller vurderes at kunne sænke udledningen her med 2,4-3,2 millioner ton, alt afhængig af hvilken af modellerne der vælges.

Hvis de indgåede aftaler reducerer udledningen så meget, som de håbes at gøre, mangler der reduktioner på 2,5 millioner ton for at nå målet.