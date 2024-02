En rapport som formanden for landmandsforeningen Agerskovgruppen, Jens Peter Aggesen, der selv er landmand, har ventet længe på.



Rapporten, der er udarbejdet af det regeringsnedsatte Svarer-udvalg, har nemlig været længe undervejs, da den er blevet udskudt flere gange.

Men nu er den så klar.

- Jeg håber, at rapporten siger, at Danmark ikke skal have en afgift på CO2, ellers bliver vi det eneste land i EU, der har, siger Jens Peter Aggesen.