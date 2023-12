Landmand har udskiftet hele sin besætning for at gå CO2-afgift i møde

Svarer-udvalget blev nedsat for at få en ensartet CO2-afgift, som er "et afgørende instrument til at opnå den ambitiøse målsætning om at reducere klimabelastende udledninger i Danmark med 70 pct. frem mod 2030", skriver skatteministeriet.

Men rapporten er blevet udsat. Mediet Effektiv Landbrug skriver således: .

Det er kun en måned siden, formanden for udvalget, Michael Svarer, sagde til Effektivt Landbrug, at det var udvalgets plan at komme med rapporten ultimo efterår. Altså inden den 1. december.

Men sådan bliver det ikke, for rapporten er udskudt for anden gang. Nu forventes den først at være klar i den første uge af februar måned. Det oplyser Michael Svarer til Jyllands-Posten.

Den nye udskydelse bliver ikke vel modtaget af Signe Munk, der er klimaordfører hos SF.

- At få lavet en CO2-afgift for landbruget er en af de vigtigste beslutninger, der skal træffes på klimaets og miljøets vegne. En udsættelse betyder, at vi kommer senere i gang. Og det har klimaet ikke gavn af. Det bekymrer mig, siger hun til avisen.