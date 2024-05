Det gode vejr fortsætter i mindst en måned

Prognosen for de følgende uger – uge 23 og 24 fra 3. juni til og med søndag 16. juni – har det samme billede med varmere vejr over Danmark.

Nedbørsprognosen for den samme periode peger på regnmængder omkring det normale, hvilket vil sige, at man kan forvente omkring 30 millimeter regn i de første to uger i juni.

Varmt havvand kan hjælpe os til en lun sommer

Langtidsprognoser er særdeles usikre, og usikkerheden stiger i takt med, hvor langt man ser frem i tiden. Derfor er sæsonprognoser også noget, man skal tage med et gran salt.