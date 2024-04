Frivilligt initiativ på sønderjysk sygehus vinder pris

Hvert år uddeler Region Syddanmark en særlig Frivillighedspris, der udover at hylde de frivilliges indsats også sætter fokus på samarbejdet mellem regionen og de frivillige.

Prisen er inddelt i fire kategorier, og her løb app-guiderne på Sygehus Sønderjylland med sejren i kategorien "Den gode idé"

Guiderne består af 9 frivillige, der hjælper patienter, pårørende og borgere som ikke er it-kyndige med at installere og opsætte sygehusrelevante applikationer.

Det kan være Mit Sygehus, sundhed.dk, Mit-ID eller aktivering af NemSMS.

Ud over at være tilstede på sygehuset og hjælpe borgerne direkte, tilbyder guiderne også informationsmateriale, som beskriver, hvordan tilbuddene kan installeres og bruges.

De møder alle med et smil på læben



Dommerkomité lagde i deres bedømmelse af app-guiderne vægt på:

- At guiderne gør en stor forskel for de borgere, patienter og pårørende, som kommer ind på sygehuset, og som ikke er trygge ved de forskellige it-løsninger. De møder alle med et smil på læben og en enorm hjælpsomhed. App-guiderne har fået en god placering ved sygehusets hovedindgang, hvor de er synlige for de mange mennesker, der kommer ind i huset hver dag.



Alle borgere i regionen har kunnet indstille en kandidat til prisen, og vinderne af årets Frivillighedspris i de forskellige kategorier er:

Publikumspris: De frivillige ved Royal Side Run

Trivselsprisen: Levende musik på intensiv

Den Gode Idé: App-guiderne på Sygehus Sønderjylland

Hovedprisen 2024: Social Sundhed Odense