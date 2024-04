13 år efter konkurs: Kræver 15 millioner fra regionen

- På et tidspunkt scannede vi over 30.000 patienter om året. Men i 2010 besluttede regionen pludselig, at patienterne i stedet skulle scannes på det nærmeste sygehus, så lægerne ikke længere henviste direkte til os. Regionen brød kontrakten, og vi gik konkurs på grund af det begrænsede antal scanninger, siger Niels Thagaard.

Usande oplysninger i retten

I 2018 fik han medhold i byretten i Kolding, men i 2020 tabte han ankesagen i Vestre Landsret. Ifølge hans advokat, Casper Hauberg Grønnegaard, fordi regionen talte usandt i retten.



- Regionen forklarede i landsretten, at det var praksis, at man måtte sende patienter til et andet hospital end dét, de var henvist til. Men det var et brud på reglen om patienternes frie sygehusvalg, og det var heller ikke det, regionen havde forklaret i byretten. Desværre troede man på regionens forklaring i landsretten, siger Casper Hauberg Grønnegaard fra KLAR Advokater.

Regionen afviser

Region Syddanmark skriver i en mail til TV SYD, at regionen ikke udtaler sig i verserende retssager, men at man henholder sig Vestre Landsrets dom i den tidligere sag.

Desuden lægger regionen vægt på, at hverken byretten eller landsretten "har udtalt, at regionen har talt usandt i retten", sådan som sagsøgeren hævder.

Regionens daværende sundhedsdirektør, Jens Elkjær, udtalte i 2011 i Fyens Stiftstidende, at Region Syddanmark "har strammet op, fordi vi opdagede, at vi lavede langt flere af de dyre MR-skanninger end andre steder i landet". Han afviste beskyldninger om kontraktbrud.