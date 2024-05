En helt ny fjerdragt står øverst på 'ønskelisten' for voksne storke

Men en toptunet og hel fjerdragt står også øverst på den hvide storks 'ønskeliste', da de let flyver mellem 5.000 og 20.000 kilometer i vinterhalvåret - alt efter om turen går til Sydafrika eller Sydeuropa.

Det kræver gode fjer.

- Selvom de ynglende storke har travlt med at passe unger, så er det her i sommerhalvåret, de har muligheden for stille og roligt at skifte fjerene med nye, fortæller Mogens Lange fra Storkene.dk.



Flyveklar

Det er derfor, at man ofte ser Connie og Thorkild sidde og pille sig i fjerene, når de ikke lige passer deres mange unger.

- De skal lige nu kun flyve ud og hente føde og tilbage til deres unger. Det er få kilometer i forhold til, når de flyver på træk. Hvis fjerdragten ikke er i orden, når det store træk begynder i efteråret, så skal storken simpelthen baske mere med vingerne, forklarer Mogens Lange, og fortsætter:



- Storke flyver på de termiske vinde, og ofte foregår det nogle hundrede meter oppe i luften. Men vi har efterretninger om storke, som har fløjet helt oppe i fem kilometers højde, forklarer storkeeksperten, der er næstformand i storkeforeningen.