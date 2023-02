Kvinde har ikke forladt sin seng i syv år

ME er en omstridt sygdom, hvor der er forskellige opfattelser af, hvad den bedste behandling er.

Man har i mange år i Danmark ment, at den bedste behandling var gradvist hårdere genoptræning og samtaler med psykolog, fordi man anså sygdommen som psyko-somatisk. Altså at det fysiske og psykiske i et samspil er årsag til sygdommen.

Marie Louise Ilsøe Gustavussen havde både psykologsamtaler og hårdere fysisk genoptræning, og hun mener selv, at det var det sidste, der forværrede sygdommen.

Det bakkes op af de nyeste anbefalinger fra det britiske sundhedsinstitut The National Institute for Health and Care Excellence, der ikke længere anbefaler psykologsamtaler og siger, at genoptræning kun må ske uden at overbelaste.

I 2019 besluttede et enigt folketing, at ME skulle anses som værende en fysisk sygdom.

De divergerende opfattelser ses også tydeligt i de første afsnit af lægehåndbogen.