Grundvandet står historisk højt i mystiske søer

Til gengæld ved man, at Syvårssøerne har forbindelse til grundvandet. Dermed har regnen en indirekte betydning, da det over tid bliver til grundvand.

Da grundvandsspejlet har sine egne "bakker og dale", gør det netop Syvårssøerne meget uforudsigelige.

Mystikken om Syvårssøerne

Mystikken om de specielle søer tager sit udgangspunkt i navnet Syvårssøerne, som de har fået, fordi de kommer og går.

- For eksempel kan det hænge sammen med, at man i gamle dage bemærkede, at søerne dukkede op cirka hvert syvende år, forklarer Gert Hougaard Rasmussen.