Årets Skakskole blev fundet - og statsministeren var imponeret

Her kunne finalisterne over seks runder samle point ind til deres skole, hvor både medaljer og præmier for 50.000 kroner var på højkant.

Landsfinalen blev afviklet i MAGION i Grindsted - og selvom jyderne var på hjemmebane, så var det Giersings Realskole i Odense, der løb med den samlede sejr.

- Jeg kan godt lide at prøve noget nyt, og prøve at spille mod nogle nye. Og her spiller man jo kun mod folk, man ikke har prøvet at spille mod før, fortæller Jacob Lomholt Klos, der er elev på Skibet Skole i Vejle.