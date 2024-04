Mor vidnede i sag om voldtægt: - Min datter er blevet en helt anden pige

Moren havde haft en underlig fornemmelse i maven og tog sammen med to andre familiemedlemmer ud for at lede efter pigen.

De fandt hende gående sammen med den nu tiltalte. Hun ville ikke tale med sin mor om, hvad de havde lavet, men forklarede at drengen var en, hun og veninden havde mødt på en campingferie med venindens forældre i påsken.

Mere ville hun ikke sige - men to dage senere kom hun med et brev.

- Der stod, at hun ikke havde fortalt sandheden om ham drengen. Han var ikke den, hun havde sagt, han var, forklarede moren og måtte holde en pause, fordi hun tydeligt berørt havde brug for at samle sig.

- Og så stod der, at hun var blevet voldtaget, lød det fra moren.

Har erkendt samleje med 13-årig pige

Moren anmeldte voldtægten samme dag, som hun fik brevet. Dagen efter - den 25. april 2022 - blev den 25-årige mand anholdt i sit hjem i Vejen.