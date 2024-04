Hun var 12 år, da en fremmed mand skrev til hende - 46 minutter senere kaldte de sig kærester

Ifølge anklageskriftet og pigen selv truede han hende med at skade sig selv eller begå selvmord, hvis hun ikke gjorde, som han sagde. Hun fortæller også, at han truede med at fortælle hendes omgangskreds om, hvad der foregik, hvis ikke hun gav ham, hvad han ville have.

- Han fandt hurtigt ud af, at det virkede at true mig. Det var jo min største frygt, at han kontaktede mine veninder. Jeg ville ikke have, at de skulle se mig sådan. Og jeg var rigtig bange for, at han rent faktisk ville gøre skade på sig selv, for så ville det jo være min skyld, fortæller Frida.

Hun sad flere gange oppe om natten for at skrive med ham, og hun var træt om dagen. Han styrede hende. Han bestemte, hvad tøj hun skulle gå i, så hun ikke viste kroppen frem for drengene i skolen, og han skrev til hende, at han ville smadre hendes drengevenner, hvis de prøvede på noget.