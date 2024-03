Kommune køber reklamer for millioner hos politikers netavis

- Offentlige myndigheder må ikke betale mere end højst nødvendigt, ellers kan det være ulovlig erhvervsstøtte. Hvis en kommune konstaterer, at man tilsyneladende betaler for meget for en vare, så skal man enten bringe det fuldstændigt til ophør eller sikre sig, at man får den besparelse, som andre også kan opnå, siger Per Nikolaj Bukh.

Kritik i intern rapport



Kommunens annoncering i Fredericia Avisen var allerede i kritisk søgelys i marts 2021 i de kaotiske måneder efter borgmester Jacob Bjerregaards afgang.

Her konkluderede Fredericia Kommunes interne rapport, at der ikke var lovhjemmel til annonceringen i de lokale medier, og at man ikke havde undersøgt effekten af annoncerne. Desuden var der ingen skriftlig aftale om kommunens annoncer i Fredericia Avisen.

Den kritik har kommunen reageret på, siger Fredericia Kommunes stabschef Nicolai Gjødsbøl Arvedsen.

- Nu er der et skriftligt grundlag for vores annoncekøb, samtidig med at vi systematisk følger op på, at vi får visninger, som vi betaler for. Dermed er det min opfattelse, at den kritik, som fremkom under de interne afdækninger, er adresseret, siger stabschefen.

Kommunale annoncer efter opkøb

Netmediets ejer er Andreas Dyhrberg Andreassen, en af de to socialdemokrater, som går efter at blive partiets borgmesterkandidat i Fredericia. Dét afgøres torsdag efter en urafstemning blandt partiets lokale medlemmer.

Den tidligere DSU-formand har været en del af Socialdemokratiets kampagnestab, når der var valgkampe. Jacob Bjerregaard var netop genvalgt som borgmester i 2017, da Andreas Dyhrberg Andreassen købte Fredericia Avisen - og straks fik kommunen som storannoncør.

Før da annoncerede kommunen ikke i Fredericia Avisen, siger mediets stifter Palle Landair.