Hård kritik af mulig borgmesterkandidat: Lovprises i egen avis af sin bror

Andreas Dyhrberg Andreassen vil være Socialdemokratiets borgmesterkandidat i Fredericia, og han får fuld støtte i en analyse fra netmediet Fredericia Avisen, der konkluderer, at han vil 'ind og tage ansvaret' for både partiet og kommunen.

"Med en baggrund i partiet siden barndommen, er Andreassen særdeles godt bekendt med de socialdemokratiske rutiner," lyder det blandt andet i analysen, der også fremhæver, at Andreassen har 'et sikkert og godt netværk på Christiansborg'.

Men Fredericia Avisen oplyser ikke, at Andreas Dyhrberg Andreassen ejer mediet, eller at journalisten bag analysen er hans bror, Janus Bang. Det møder kritik fra lektor Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Det er meget vigtigt, at læserne får at vide, at den anbefalede politiker ejer mediet, og at skribenten er hans bror. Det er både mediet, der betaler journalistens løn, og så er der jo en familiemæssig relation, siger Roger Buch.

”Pensionsmoden” modkandidat

Den nuværende borgmester Steen Wrist (S) stopper i politik efter næste valg. Derfor går tre lokale politikere efter at blive partiets borgmesterkandidat.

Udover Andreas Dyhrberg Andreassen stiller John Nyborg og Christian Bro op til kampvalget i Socialdemokratiet. Men de er for gamle, konkluderer Andreassens bror: