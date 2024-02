Folketingskandidat melder klar til kampen om borgmesterpost

Det skriver Fredericia Dagblad.

Andreas Dyhrberg Andreassen har i et læserindlæg i Fredericia Dagblad. oplyst, at han går efter borgmesterposten fremfor at satse på sit kandidatur til Folketinget.

I sin opstilling lægger han blandt andet vægt på sine rødder i Socialdemokratiet, hvor han har været lokalformand for DSU. Og så peger han på sine kontakter i erhvervslivet.

Meddelelsen kommer efter, at Fredericia siddende borgmester, Steen Wrist (S), i sidste uge meddelte, at han ikke stiller op som borgmesterkandidat ved kommunalvalget i 2025. Årsagen er, at han har brug for mere tid med børn, familie og venner.