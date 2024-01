Politiker genopstiller ikke som borgmesterkandidat ved næste valg

Det skriver han på sin Facebookprofil.

Borgmesteren forklarer i opslaget, at grunden til han ikke genopstiller er, at han har brug for mere tid med børn, familie og venner.

- Jeg kan mærke, at jeg ikke kan bevare motivationen og gejsten til 4 år mere som borgmester. Fordi jeg savner et liv, hvor man ikke er politiker på fuld tid og kører i højeste arbejds-gear næsten hele tiden, og hvor der er mere tid til at være far for mine drenge, skriver Steen Wrist i opslaget på Facebook.

Opslaget afsluttes med spørgsmålet, om det er slut med politik for borgmesteren, og her skriver han, at han for det første er valgt frem til udgangen 2025, og derefter må tiden vise, hvad der skal ske.