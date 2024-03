- Jeg vurderer, at der ikke er stor nok opbakning til mig. Det er vigtigt, at byrådsgruppen og partiet står sammen om at sikre, at vi sikrer os borgmesterposten efter næste valg. Derfor bakker jeg i stedet op om Christian Bro, for det er vigtigt at få valgt en borgmesterkandidat med erfaring fra byrådet, siger John Nyborg.