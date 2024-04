Når voksne krænker børn digitalt, sker det med en klar slagplan

Ifølge anklageskriftet og pigen truede han med at skade sig selv, begå selvmord eller afsløre pigens billeder til hendes venner og familie, hvis ikke hun sendte de billeder, han ville have, og det er en helt klassisk fremgangsmåde, lyder det fra Per Frederiksen.

- De, der krænker børn og unge på den her måde, er desværre meget godt klar over, at de kan kontrollere de unges adfærd. Vi ved, at det er meget reelle trusler, og det er noget af det værste, man kan forestille sig som ung at skulle få ødelagt, hvordan alle andre ser på en, forklarer han og fortsætter:

- Hele den trussel, der ligger i, at ens intime billeder kan blive delt, gør det jo til næsten en umulig opgave at få det sagt videre til nogen, som kan hjælpe en ud af det, og derfor ser vi ofte, at børn og unge ikke siger det højt, siger Per Frederiksen.

Skyld og skam

Samtidig sker groomingen i en alder, hvor børnene begynder at stifte bekendtskab med nye følelser omkring kærlighed, forelskelse og intimitet. De er også i en fase af livet, hvor de begynder at løsrive sig fra forældrene, og derfor involverer de dem ikke, når kontakten til en fremmed opstår. De følelser bliver afløst af skyld og skam, når forholdet udvikler sig i en seksuel retning, som de ikke har lyst til at være i.

- De føler skyld over, at de har svaret tilbage på en hilsen. Skyld over at de accepterede en venneanmodning, og så har de også følelser af skam over, at det måske føltes rart, at der var en, der syntes, man var køn, eller at vedkommende sagde, han eller hun elskede en, forklarer Per Frederiksen.