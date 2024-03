Tiltalt i groomingsag skrev over 3.000 beskeder med 13-årig pige

Her kom det frem, at han i 2018 og 2019 skrev med en 13-årig pige via Snapchat og Messenger. Ifølge anklageren blev der sendt over 3000 beskeder mellem de to på halvandet år.

Alligevel var svarene til de fleste af anklagerens spørgsmål: ”Det kan jeg ikke huske”, ”det ved jeg ikke” eller ”ingen kommentarer”.

- Det er ikke min opfattelse, at tiltalte vil udtale sig, hvis han svarer, at han ikke kan huske det, eller ingen kommentarer har, lød det fra anklager Anemarie Haahr først på dagen.

Men hans forsvarer holdt fast i, at hans klient altså fortsat ønskede at udtale sig, selv om svarene efterfølgende ikke ændrede sig synderligt meget.

Husker alligevel

Den 24-årige er tiltalt for en række seksuelle krænkelser af børn under 15 år herunder billedbesiddelse og billedudveksling, og så er han også tiltalt for syv voldtægter og voldtægtsforsøg af piger. Det ene af de forhold blev han spurgt til i retten mandag.

Ifølge tiltalen skulle han på folkemødet på Bornholm i 2019 have forsøgt at have samleje med den pige, han skrev de mange tusinde beskeder med på sociale medier.