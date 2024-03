24-årig nægter at se på billeder af de piger, han er tiltalt for at krænke

Tiltalte: - Det vil jeg bare ikke.

Anklager: - Det her er ikke et nøgenbillede.

Tiltalte: - Jeg er fuldstændig…

Anklager: - Er det fordi, der er noget, der er svært at kigge på?

Tiltalte: - Det har jeg ingen kommentarer til.

Anklager: - Det er lidt svært, når du siger, at du ikke kan huske pigen og så ikke vil samarbejde i forhold til at prøve at finde ud af, hvem hun er, når jeg viser dig billeder af hende. Men det vil du ikke?

Tiltalte: - Nej.

Anklager: - Der ligger også billeder og videoer, der må siges at være pornografiske. Hvor kommer de billeder fra? Kan du sige noget om det?

Tiltalte: - Nej.

"Kill me now"

Mens tiltalte ved de første retsdage har siddet uden andet end et stykke legetøj i hænderne, har han nu fået anklageskriftet med i vidneskranken og nogle ternede A4 papirer, som han skriver på.

Anklageskriftet sætter han op foran skærmen for nærmest demonstrativt at vise, at han ikke ønsker at se det, der bliver vist.