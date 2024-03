Anklager går efter mindst fire års fængsel til 24-årig i sag om overgreb på børn

Brian Werner Lassen appellerer til, at man husker, at der er flere hensyn at tage i sagen.

- Jeg betragter det som en sag, hvor der er en masse hensyn at tage til både forurettede og tiltalte. Det er vigtigt, at alle kommer helskindet gennem den her proces, siger han og tilføjer, at hans klient af hensyn til de forurettede piger bliver ført ind i et lytterum, når de skal afgive forklaring under sagen.