Anklager ser dom for digitale krænkelser som vigtigt pejlemærke

En 35-årig mand fra Bramming ved Esbjerg blev onsdag idømt seks års fængsel i en omfattende sag om digitale sexkrænkelser.



Det er en historisk stor sag, lyder det fra specialanklager Henning Fuglsang Sørensen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det er på alle måder en sag, der sprænger alle dimensioner. Både når det gælder antallet af forurettede, antallet af forhold, sagens længde og omfang.

- Derfor har det også været svært at finde den rigtige strafposition. Jeg er tilfreds med, at retten har fulgt vores anbefaling om, at det skal koste dyrt.

I hidtil stort omfang

Specialanklageren kalder dommen for "et vigtigt pejlemærke" i forhold til fremtidige sager af samme karakter.

Manden blev dømt for via sociale medier at have taget kontakt til 106 drenge og lokket - og i nogle tilfælde presset og truet - dem til at sende seksuelle billeder og videoer af sig selv.

Det er alt sammen set før, men ikke i så stort et omfang som her.