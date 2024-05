Vindmøllegigant taber en halv milliard kroner på tre måneder

Vindmølleproducenten Vestas havde et underskud på mere end en halv milliard kroner i første kvartal.

Det viser et regnskab for årets første tre måneder, som selskabet har offentliggjort torsdag morgen.

Til sammenligning havde det et overskud på knap 120 millioner kroner i samme periode sidste år.

Det hører dog med til historien, at branchen oplever sæsonudsving, og at første kvartal som regel er lavsæson for opstilling af nye vindmøller.

Omsætningen faldt til 20 milliarder kroner i første kvartal. Det svarer til et fald på lidt mere end fem procent.

I regnskabet har topchef Henrik Andersen dog noteret sig, at resultaterne for første kvartal var på linje med selskabets forventninger.

- Mens vi rykker på at indhente vores voksende efterslæb og levere på både onshore og offshore, fortsætter vi med at fokusere på at nå vores finansielle mål, siger han.