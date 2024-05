Claus har lavet en prepper-taske til sin voksne søn, så han kan gå de 65 kilometer hjem, hvis krisen kommer

Hvad nu hvis?

- Hvad ville der ske, hvis ikke du forberedte dig?



- Jeg ville konstant tænke: 'Hvad nu hvis?'. Det ville frustrere mig så meget ikke at vide, hvordan vi skulle kunne klare os, hvis krisen kommer. Jeg tror, mange af os sidder med en følelse af at frygte for, at livsnødvendig infrastruktur forsvinder, hvis krisen rammer og krigen kommer.

- Der er mange, der sætter deres lid til, at det etablerede samfund har nogle beredskabsplaner, der træder i kraft. Men jeg kan ikke lade være med at spekulere over, hvordan vi som familie leve i det morads? Derfor bliver jeg nødt til at lave mine egne forberedelser.

Og i hjemmet i Uldum er det netop Claus, der står for det. Preppingen. Altså forberedelserne.

Det siger ikke hans kone det store, men indtil videre fortæller Claus, at hun er glad for at blive inkluderet i planerne. Og så fungerer 'survival-kasserne' for nu mest som et udvidet viktualierum.

- Er der grænser for, hvor meget man kan forberede sig?

- Der er jo nok en chance for, at jeg har en hulens masse ting stående, som du aldrig får brug for. Så kan man spørge sig selv, om det så er spild af kræfter og penge. Og jo, muligvis, men vore madvarer cirkulerer i husholdningen, så vi hele tiden får dem brugt og udskiftet med nogle friske. Men alt det andet kan sagtens ende med at være spildt, men jeg har det godt med at have investeret i ro.

- Jeg tænker også langt hen ad vejen, at de forberedelser, man gør sig, passer til det trusselsbillede, man ser. Hvis der kommer et atomangreb, så kan det godt ende med gasmasker eller beskyttelsesrum.