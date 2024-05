Stig Tøfting nægter vold ved koncert: - Det var bare et skub

Det var ikke et knytnæveslag, bare et skub. Sådan lyder det torsdag fra den tidligere professionelle fodboldspiller Stig Tøfting i Retten i Kolding.

Her er han tiltalt for vold ved at have givet en mand et knytnæveslag i hovedet efter en koncert med Thomas Helmig 11. august sidste år i Vejle Musikteater.

Men den 54-årige tidligere landsholdsspiller har en anden udlægning af, hvad der skete.

Han beretter, at den pågældende mand, som han ikke kendte, opsøgte ham, mens han var på toilettet.

- Mens jeg står og tisser, kommer der en over til mig - helt over i ansigtet på mig. Jeg skubber ham og siger ”gå væk med dig”.

- Jeg skubber ham nok i ansigtet, lyder det fra Tøfting, der i retten er iført en blå skjorte med hvide tern.

Da han kom ud fra toilettet, var den pågældende person kommet i ophedet diskussion med en kammerat, som den tiltalte fulgtes med til koncerten.

Manden løb op ad nogle trapper, hvor han blev indhentet af Tøfting.

Her gav den tidligere landsholdsspiller igen manden et skub - denne gang mod skulderen eller brystet.

Der ventes dom senere på dagen.