To supermarkeder vil ikke have børn i butikken

Det er kun en lille gruppe, der har været til gene, men butikkerne har opretholdt forbuddet for alle.



- Hvis de alligevel er kommet, har vi sagt til dem, at de ikke er velkomne. Vi har sagt det på en pæn måde, fordi det måske ikke har noget med dem at gøre. Men her er vi nødt til at skære alle over én kam, siger Martin Jensen fra SuperBrugsen til Fredericia Dagblad, der også kan fortælle, at Kirstinebjergskolens ældste elever, dem fra 8. og 9. klasse, gerne må forlade skolen i deres frikvarter, hvis de blot er tilbage i skolen, når deres timer begynder.

- Vi rækker nu ud til skolen for at få det stoppet. Vi vil gerne have skiltet væk, men det bliver først, når der er enighed om, hvordan man skal opføre sig, fortæller pressechef Jacob Nielsen fra Netto.