Frustration over kommunes automatiske chatrobot førte til evakuering af skole

Teknik kan nok føre til frustrationer hos mange af os. Især hvis den ikke vil, som man vil.

Og det var også det, der var baggrunden for, at Fourfeldtskolen tirsdag blev evakueret, fordi politiet frygtede, at der var en bombe på skolen.

En borger var gennem Esbjerg Kommunes hjemmeside kommet i kontakt med kommunens chatrobot, hvor der ikke sidder et rigtigt menneske i den anden ende.

Frustrationer over, at chatrobotten ikke forstod spørgsmålene, fik borgeren til at nævne ordene "bombe" og "Fourfeldtskolen" i en forbindelse, som kunne tolkes som en bombetrussel.

Både politi med bombehunde, brand og redning og Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (EOD) blev tilkaldt.