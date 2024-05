Tirsdag klokken 13.49 modtog alarmcentralen en anmeldelse om en bombetrussel mod Fourfeldtskolen.

Det førte til en stor evakuering af børn og medarbejdere.

Men det viste sig, at den chatbesked, der skulle have været en bombetrussel, viste sig at være mistolket, og klokken 19.12 meddelte politiet, at arbejdet på skolen var overstået.