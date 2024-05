Opkøb af jord skal redde Vejle Fjord

Den nye aftale glæder Vejle Kommunes borgmester.



- Vi er super glade for det forlig, der er blevet indgået i dag. Fjorden har stor betydning for byens identitet. Mange har hørt om den døde fjord og begravelsen. Vi har i mange år arbejdet med naturen rundt om fjorden, men det ændrer ikke ved, at vi har et naturområde, der har det skidt, siger Jens Ejner Christensen(V).

- I forhold til om vi redder fjorden på et år? Det gør vi ikke, men det her er nye og store skridt. Indtil videre har vi brugt egne kommunale midler. At staten nu går ind og hjælper har stor betydning. Og så er det også en anerkendelse af det store stykke politiske arbejde, der er blevet prioriteret de sidste 10 år, siger han.



"En kamp mod vindmøller"

Det lokalvalgte folketingsmedlem, Birgitte Vind (S), har længe kæmpet for at få gjort noget politisk for den hårdt trængte fjord. Derfor er hun onsdag er meget lettet.

- Jeg er virkeligt glad for, at pengene er gået til to områder, så de batter noget, siger hun og fortsætter:

- Den her aftale er et kæmpeskridt til at reducere kvælstofudledningen i Vejle Fjord. Det har været en kamp mod vindmøller for Vejle Kommune at forsøge at genetablere det økologiske system.

Opkøbene bliver en del af det 1200 hektar store helhedsprojekt ved Vork Naturland i Vejle, der vil have positive effekter for både vandmiljø, klima og biodiversitet.



- Vi har flere store dagsordener som genopretningsprojekter, naturpleje, reduktion af CO2 og Ådalen. Puljen bidrager også til de projekter, så det passer ind i en større plan, siger han.