Fedtemøg flyder i fjordene tidligere end normalt

For tidligt at spå

Spørger man Jens Würgler Hansen, der er biolog og seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, er det endnu for tidligt at sige, hvor slemt iltsvindet vil blive i år.

- Det kan man slet ikke sige noget om på nuværende tidspunkt. Men det er klart, at hvis der er mange næringsstoffer i systemet, er der nogle forudsætninger for, at iltsvindet godt kan gå hen og blive slemt igen i år, siger seniorrådgiveren.

Fedtemøget ærgrer også fisker Benny Villadsen.

- Det er mega træls. Det har jo også betydning for de få redskaber, vi har tilbage. De bliver fyldt med fedtemøg, når vi er ude at fiske. Og det er træls at se på, lyder det.