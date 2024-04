Rensning af forurenet havn kan have lange udsigter

Og det bliver de ved med et stykke tid endnu, da havvandets redningsaktion lader vente på sig.

- Vi gør ikke noget ved havnene, fordi opgaven ikke er finansieret fra statens side, selvom det er klart, at der er påvirkninger omkring havnene, siger kontorchef for jordforurening i Region Midtjylland, Morten Bondgaard.

Det er regionen, som har ansvaret for at tage hånd om jordforureninger, der påvirker vandoverfladen som i Horsens Havn.

Mellem 2014 og 2018 skulle regionerne kortlægge, hvilke grunde der var forurenet. Her var der ifølge kontorchefen mellem 1200 og 1300 steder, som skulle renses, og her var fokus ikke på havnene i første omgang.

- Havnene er specielle, fordi der er mange kilder til forurening. Det kan være spildevandsløb, bundmaling, skibe eller forurenede grunde. Derfor er der ikke en entydig forklaring, siger han og fortsætter.

- Skulle vi lave en effektiv løsning, skulle vi lave grundige undersøgelser for at se, hvor forureningen kommer fra og derefter stille et forslag til et projekt. Det ville koste mange millioner, og der er mange store havne i Danmark, så det er ikke en billig løsning, siger han.



Hvornår havnene renses for forurening kan Morten Bondgaard ikke sige noget om. Der foregår ifølge ham i øjeblikket forhandlinger mellem Danske Regioner og Miljøministeriet om, hvordan jordforureninger, der forurener overfladevandet, skal håndteres.

Det får Region Midtjylland først en afklaring på i 2025.